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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыли в Курскую область и начали активные боевые действия против украинских сил в районе Суджи. Об этом сообщает Shot.
В боевых действиях также начали участвовать батальоны добровольческого корпуса Минобороны России. Точное число прибывших бойцов пока не раскрыто. По данным военного корреспондента Егора Гузенко, публикующего материалы под псевдонимом Тринадцатый, прибытие «Вагнера» в Курскую область стало значительным событием и привлекло внимание.
В последнее время ЧВК «Вагнер» была задействована в боевых действиях в Африке, где потеряла несколько десятков бойцов в столкновениях с отрядами туарегов в Мали. Теперь же, по информации телеграм-канала Shot, группа «Вагнер» и батальоны добровольческого корпуса Минобороны России вступили в первые бои с украинскими войсками под Суджей.
Перед этим военкор Котенок сообщил, что в Суджу с разных направлений зашли бойцы русских спецподразделений, что стало неожиданностью для ВСУ. ЧВК «Вагнер» уже заявила о значительных потерях противника.
Кроме того, в Курскую область прибыли бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и бойцы дивизии Донбасса, известной как «Пятнашка». Военкор Гузенко, также известный под позывным Тринадцатый, ранее сообщил о возвращении «Вагнера» и опубликовал видеокадры с военными с шевронами «Вагнера», которые пообещали, что «будет жарко».
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В последнее время ЧВК «Вагнер» была задействована в боевых действиях в Африке, где потеряла несколько десятков бойцов в столкновениях с отрядами туарегов в Мали. Теперь же, по информации телеграм-канала Shot, группа «Вагнер» и батальоны добровольческого корпуса Минобороны России вступили в первые бои с украинскими войсками под Суджей.
Перед этим военкор Котенок сообщил, что в Суджу с разных направлений зашли бойцы русских спецподразделений, что стало неожиданностью для ВСУ. ЧВК «Вагнер» уже заявила о значительных потерях противника.
«Операторы БПЛА и авиация не дают противнику продвигаться», – отметили источники.
Кроме того, в Курскую область прибыли бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и бойцы дивизии Донбасса, известной как «Пятнашка». Военкор Гузенко, также известный под позывным Тринадцатый, ранее сообщил о возвращении «Вагнера» и опубликовал видеокадры с военными с шевронами «Вагнера», которые пообещали, что «будет жарко».
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Елена Перлова