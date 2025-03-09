Марочко: украинские войска наращивают численность группировки в Северске

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Украинская армия наращивает численность группировки войск в Северске Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Северске, по моему убеждению, связано с тем, что сейчас проседает фронт как в районе кременских лесов, так и в Белогоровке. Также серьезно давят наши противника в районе Торского», — рассказал Марочко ТАСС.
Эксперт отметил, что таким образом ВСУ отреагировали на продвижение ВС РФ в населенных пунктах, граничащих с Северском. К тому же город является логистическим центром для Киева, от куда украинские боевики продвигаются на передовые позиции.
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Иван Мусатов