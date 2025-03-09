Украинская армия лишилась две трети занятой территории Курской области

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Украинские войска потеряли контроль над значительной частью территорий Курской области. Об этом пишет Corriere della Sera.
«Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории. Ее удалось занять с 6 августа», — говорится в сообщении газеты.
Напомним, что 8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о начали масштабного наступления ВС РФ на всех участках в Курской области. Появилось видео о сжигании колонны ВСУ, которая пыталась сбежать с территории России. К тому же известно об украинских солдатах, которые начали вести переговоры о сдаче в плен после начала российского штурма.
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