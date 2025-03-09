В Курской области ВС РФ захватили шведскую БМП с экипажем мертвецов

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Российская армия захватила шведскую БМП CV90 в Курской области с телами мертвых членов экипажа. Об этом пишет telegram-канал «Оборонка».
«Она находилась в Глушковском около полугода. Столько же рядом с ней лежало тел членов экипажа», — говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» писало о подвиге российской медсестры Елены Кругловой. Она смогла спасти жизнь 30 солдатам, которые были атакованы украинским беспилотником. Круглова вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом оказывала медицинскую помощь на протяжении трех часов.
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Иван Мусатов