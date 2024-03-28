Марочко: ВСУ перебрасывают под Часов Яр резервы командования сухопутных войск

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебрасывают под Часов Яр личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации фронта. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Марочко, по этой причине трафик военных колонн ВСУ в ДНР сильно увеличился и идёт практически круглосуточно. Подполковник подчеркнул, что военные колонны движутся и в обратном направлении, но с разбитой техникой и погибшими солдатами.
Ранее Марочко сообщал, что в рядах ВСУ наблюдаются панические настроения. Он привёл пример, как украинские военнослужащие самовольно покинули участок на линии боевого соприкосновения юго- восточнее Часов Яра, оголив участок фронта.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российская армия продвигается в сторону Часов Яра в ДНР. По его словам, после освобождения населенного пункта Красное и дальнейшего продвижения российских военных в районе Часов Яра приближает возможность приступить к восстановительным работам в Артёмовске.
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Ранее Марочко сообщал, что в рядах ВСУ наблюдаются панические настроения. Он привёл пример, как украинские военнослужащие самовольно покинули участок на линии боевого соприкосновения юго- восточнее Часов Яра, оголив участок фронта.
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Екатерина Коршунова