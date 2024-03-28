Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Марочко: ВСУ перебрасывают под Часов Яр резервы командования сухопутных войск

Марочко: ВСУ перебрасывают под Часов Яр резервы командования сухопутных войск

28 марта 2024, 08:26
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебрасывают под Часов Яр личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации фронта. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Марочко, по этой причине трафик военных колонн ВСУ в ДНР сильно увеличился и идёт практически круглосуточно. Подполковник подчеркнул, что военные колонны движутся и в обратном направлении, но с разбитой техникой и погибшими солдатами.

Ранее Марочко сообщал, что в рядах ВСУ наблюдаются панические настроения. Он привёл пример, как украинские военнослужащие самовольно покинули участок на линии боевого соприкосновения юго- восточнее Часов Яра, оголив участок фронта.


Напомним, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российская армия продвигается в сторону Часов Яра в ДНР. По его словам, после освобождения населенного пункта Красное и дальнейшего продвижения российских военных в районе Часов Яра приближает возможность приступить к восстановительным работам в Артёмовске.

Читайте также:

В районе Часов Яра у ВСУ есть проблемы с обороной и личным составом

Forbes: не менее семи из десяти переданных ВСУ шведских танков выведены из строя

Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте
#военные
#армия
#участок
#трафик
#днр
#всу
#денис пушилин
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: врач с позывным «Велес» занял место командира в танке и уничтожил отряд ВСУ
28 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военный врач с позывным «Велес» смог перехватить управление танком и помешать прорыву ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.
По информации источника, противник пытался совершить прорыв к населенному пункту Козинка в Белгородской области. Сообщается, что врач занял место командира танка и вел огонь прямой наводкой по подразделениям украинских войск.

После этой атаки ВСУ понесли серьезные потери, в результате чего им пришлось отступить.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебрасывают под Часов Яр личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации фронта. Он также отметил, что в настоящее время панические настроения преобладают в рядах противника.

Читайте также:

Марочко: ВСУ перебрасывают под Часов Яр резервы командования сухопутных войск

Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
#врач
#заявление
#лнр
#всу
#украина
#спецоперация
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные подбили американский танк Abrams под Авдеевкой
ВС РФ подбили американский танк Abrams на авдеевском направлении
28 марта 2024, 09:11

Фото: istock / dr_evil

Военнослужащие ВС РФ в ходе наступательных действий в районе Авдеевки уничтожили еще один Abrams. Об этом информирует глава Орловской области Андрей Клычков в своем в Телеграм-канале.
Как утверждает губернатор, совсем недавно регион предоставил бойцам гвардейской бригады спецназа бронеавтомобиль. Солдаты именно этой бригады подбили танк, полученный ВСУ от западных партеров.

«С первых дней спецоперации мы взаимодействуем в том числе с бойцами из отдельных гвардейских бригад специального назначения», — заявил Клычков.
Танк был уничтожен группировкой войск «Центр».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее источник рассказал, как танковые ракеты «прошивают» бронетехнику ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Le Figaro: Французская армия не справится с российской на Украине

Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте

#губернатор
#автомобиль
#регион
#всу
#вс рф
#танк
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
Шольц: часть стран на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине
28 марта 2024, 09:08

Фото: сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине. Об этом сообщает Märkische Allgemeine Zeitung.
По словам Шольца, мир возможен в любое время. Он также пояснил, что на сегодняшний день некоторые государства, в том числе и Украина, ведут переговоры по вопросу начала мирного процесса.

Канцлер заключил, что для этого главе российского государства Владимиру Путину необходимо «вывести войска и прекратить конфликт».

Ранее Шольц заявил, что для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходим подходящий момент. Напомним, российский лидер и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции общались по телефону одиннадцать раз.

Читайте также:

Шольц назвал подходящий момент для переговоров с Путиным

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Захарова: Украина пошла в противоход всему миру, не осудив теракт в «Крокусе»
#конфликт
#украина
#фрг
#мир
#шольц
#переговоры
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Японского журналиста поразила поездка в Мариуполь
Daily Shincho: жители Мариуполя не чувствуют влияния конфликта на свою жизнь
28 марта 2024, 07:41

Фото: istock / SunVideo

Жители Мариуполя не ощущают негативного влияния конфликта на жизнь в населенном пункте. Об этом рассказал японский журналист Ирия Итани в материале для Daily Shincho.
«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — пишет Итани.
Он также отметил, что в магазинах города совершенно спокойная атмосфера и нет проблем с продуктами.

Японский корреспондент подытожил, что несмотря на то, что конфликт продолжается, «для мариупольцев он, похоже, закончился».

В мае 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Мариуполя. После этого началось активное восстановление города.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Le Figaro: Французская армия не справится с российской на Украине

Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте
#конфликт
#журналист
#жизнь
#город
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
28 марта 2024, 06:57

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские артиллеристы вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц, производили с помощью средств воздушной разведки «Zala» подразделений беспилотной авиации, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате совместной боевой работы расчетов БпЛА и артиллеристов ВДВ, пункты временной дислокации ВСУ оказались поражены, при этом было уничтожено большое количество личного состава украинской армии. А затем российские артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские военные авиаударом ликвидировали высокоранговых офицеров ВСУ

ВС РФ зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ в районе Артёмовска

«Шар-террорист»: Российские военные впервые поразили замаскированный украинский зонд
#вооружённые силы рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Le Figaro: Французская армия не справится с российской на Украине
28 марта 2024, 06:02

Фото: iStock/ Delpixart

Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине, высказал мнение обозреватель Le Figaro Рено Жирар.
«Российские солдаты … имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в военном конфликте. За последние лет 10 французские войска сражались лишь с исламскими радикалами, разгуливающими в обычных сандалиях», — написал журналист.

Он также считает, что провал французского в случае вмешательства неизбежен не только из-за недостаточного опыте ВС Франции, но и в связи с ограничениями в ресурсах. Обещанных начальником штаба сухопутных войск Пьером Шиллем 20 тысяч солдат не хватит для противостояния российской группировке на Украине, полагает обозреватель.

Франция на сегодняшний день может вести только точечные операции за рубежом, заключил Жирар.

Французский лидер Эммануэль Макрон в феврале заявил, что Евросоюз договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. По его словам, западные страны также обсудили возможную отправку войск на Украину, но консенсус пока не был достигнут. У Франции же нет лимитов в вопросе помощи Украине, и страна сделает все, чтобы не допустить победы России, отметил Макрон.

Читайте также:

Во Франции допустили прямое столкновение с РФ и назвали условия для этого

Стало известно, какой участок фронта на Украине займут войска из Франции

Во Франции указали на провал антироссийской кампании Макрона
#россия
#франция
#конфликт
#журналист
#президент
#страны
#мнение
#мероприятия
#операции
#солдаты
#нато
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте
28 марта 2024, 05:05

Фото: iStock/ Irina Piskova

Украинские вооруженные силы сейчас оказались в стагнации на передовой, заявил в эфире радио New Voice советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой, ресурсного обеспечения войны и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация - это как раз удорожание войны», — сказал Подоляк.

Он пояснил, что под стагнацией имеет в виду, в частности, нехватку ресурсов для «эффективных наступательных действий», в том числе на тактическом уровне, проведение только оборонительных операций, а также пробуксовку в поставках ресурсов со стороны стран-союзников.

По мнению Подоляка, назначение секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины бывшего главы Службы внешней разведки Александра Ливиненко усилит «аналитическую составляющую» в нынешних условиях на фронте.

Читайте также:

Подоляк призвал к расширению атак на российское приграничье

Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной

Подоляк: Украина не причастна к теракту в «Крокусе»
#радио
#пост
#страны
#поставки
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Харьков остался без света после ударов РФ по стратегическим объектам
Express: Харьков остался без света после ударов РФ по стратегическим объектам
28 марта 2024, 04:09

Фото: iStock/ happyphoton

Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, сообщает французская газета Express.
«Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму, … когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились … на объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в материале.

Неназванный местный чиновник заявил, что один из последних ударов в 20 ракет по ключевым целям под городом стал самым сильным с начала специальной операции.

Российская сторона начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Атаке подлежат объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

В ночь на 27 марта средства ПВО Украины ударили по жилой инфраструктуре Харькова из-за нештатного срабатывания ракеты. В результате выпущенный из ЗРК снаряд попал в гражданский объект.

Читайте также:

Зеленский признал, что ВСУ не удастся защитить Харьков

Politika: Украина может потерять Одессу, Харьков и Киев

В Харьков прибыли говорящие по-польски военные
#армия
#владимир путин
#президент
#город
#операции
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе
28 марта 2024, 01:33

Фото: iStock/Andrey_Orekhov

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что, по предварительным данным, российские войска впервые ударили по Харькову «управляемым боеприпасом крупного калибра».

Утром 22 марта в Харькове произошло около 15 взрывов, получили повреждения объекты критической инфраструктуры города. Тогда Игорь Терехов записал видеообращение к харьковчанам, где призвал сохранять спокойствие и рассказал, что город обесточен, отсутствует электричество, водо- и теплоснабжение. Глава города констатировал, что не работает электротранспорт и горячие линии всех экстренных служб: полиции, скорой, аварийной газовой службы.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Харьковской области — взрывы и воздушная тревога

Харьков полностью обесточен после атаки по объектам энергетики Украины

На Западе Украины объявлена воздушная тревога
#мэр
#харьков
#украина
#взрывы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф