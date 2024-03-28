Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте

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Украинские вооруженные силы сейчас оказались в стагнации на передовой, заявил в эфире радио New Voice советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой, ресурсного обеспечения войны и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация - это как раз удорожание войны», — сказал Подоляк.
Он пояснил, что под стагнацией имеет в виду, в частности, нехватку ресурсов для «эффективных наступательных действий», в том числе на тактическом уровне, проведение только оборонительных операций, а также пробуксовку в поставках ресурсов со стороны стран-союзников.
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