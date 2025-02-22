Маск назвал ложью сообщения Reuters об отключении Украины от Starlink

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Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск опроверг информацию агентства Reuters о возможном отключении Украины от спутниковой системы Starlink. По его словам, опубликованным в социальной сети X, Reuters распространяет ложь.
«Это ложь. Reuters лжет. Они на втором месте после Associated Propaganda (AP = на самом деле Associated Press) среди лжецов из числа старых СМИ», — написал Маск в соцсети X.Ранее агентство сообщило, ссылаясь на источники, что США обсуждают отключение Украины от Starlink как рычаг давления для заключения соглашения по редкоземельным металлам.
В материале утверждалось, что Вашингтон угрожал Киеву прекратить доступ к связи, критически важной для украинских военных, если президент Владимир Зеленский откажется от соглашения по минералам.
Инициатива, по данным Reuters, была связана с переговорами после отклонения Зеленским предложения министра финансов США Скотта Бессента.
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