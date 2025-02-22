Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия бойцов ВСУ к порно

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Терминалы Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия военных ВСУ к порнографии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что российские военные после взятия штурмом украинского опорного пункта нашли заблокированные терминалы, на которых обнаружилось много роликов порнографического содержания.
Издание уточняет, что боевики ВСУ обходили защиту устройств с помощью VPN и просматривали видео до тех пор, пока их не блокировали.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что отключение систем спутникового интернета Starlink – это чёрная метка Владимиру Зеленскому. Он также сравнил спутниковую связь с оазисом в пустыне и подчеркнул, что если оазис исчезнет, то караван не выживет.
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Издание уточняет, что боевики ВСУ обходили защиту устройств с помощью VPN и просматривали видео до тех пор, пока их не блокировали.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что отключение систем спутникового интернета Starlink – это чёрная метка Владимиру Зеленскому. Он также сравнил спутниковую связь с оазисом в пустыне и подчеркнул, что если оазис исчезнет, то караван не выживет.
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Анастасия Чинкова