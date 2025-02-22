Папа Римский находится в критическом состоянии, он перенёс распираторный приступ

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Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии, он перенёс респираторный приступ. Об этом сообщила служба печати Ватикана.
Отмечается, что в субботу утром Папе Римскому понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом, в результате которого пришлось прибегнуть к кислородной терапии с высоким протоком. Также ему потребовалось переливание крови в связи со снижением уровня тромбоцитов.
Ранее кардинал Джанфранко Равази допустил, что Папа Римский в скором времени может отречься от престола в связи с ухудшением состояния здоровья.
Также сообщалось, что 19 февраля у Папы Римского развилась двусторонняя пневмония.
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Ранее кардинал Джанфранко Равази допустил, что Папа Римский в скором времени может отречься от престола в связи с ухудшением состояния здоровья.
Также сообщалось, что 19 февраля у Папы Римского развилась двусторонняя пневмония.
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Анастасия Чинкова