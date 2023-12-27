«Массовый исход»: Бывший украинский генпрокурор предрёк стране печальное будущее

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Украину ждёт массовый исход населения из-за нового закон о мобилизации, с таким заявлением выступил бывший генпрокурор страны Святослав Пискун в интервью для YouTube-канала «Да, это так».
«Неумно написано, неумно поступили с населением. Пожинать плоды будет народ Украины», — прокомментировал ситуацию Пискун.
По его мнению, после выхода нового закона о мобилизации люди начнут массово сбегать из стран, применяя любые возможные способы, а затем скрываться в странах, которые точно откажут Киеву в выдаче.
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Евгения Парфентьева