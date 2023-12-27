«Загоняют в угол, как собак»: Депутат Рады Шевченко о мобилизации украинцев

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Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Киев новым законом о мобилизации, нарушающим права и свободы граждан, пытается загнать украинцев в угол.
«По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект», — сказал он в эфире YouTube-канала украинского политолога Вадима Карасева.
Шевченко подчеркнул, что нововведение направлено на осуществление мести гражданам Украины, не желающим воевать. Так, законопроект о мобилизации нарушает права и свободы украинцев, заключил депутат.
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