«Денег нет»: На Украине признали неспособность провести мобилизацию

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Украина истощила свои ресурсы и не имеет возможности провести ещё одну масштабную мобилизацию, с таким заявлением выступил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью для YouTube-канала украинского Forbes.
«Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей и искусственно увеличить на н-ную сумму миллиардов гривен, так не выйдет, у нас нет этих миллиардов. Если нам придется их найти, нам нужно будет понимать по времени: деньги нужно найти уже сегодня или в марте, апреле», — прокомментировал ситуацию Марченко.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб обратился к нему с просьбой о мобилизации ещё 450-500 тысяч человек. Тогда он заявил, что подобного масштаба мобилизация обойдётся стране в 13 миллиардов долларов.
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