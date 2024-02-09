«Математическая точность»: Украинский генерал поразился тактике ВС РФ

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На Купянском направлении сложилась тяжёлая для ВСУ ситуация, об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Прямой».
«Про ситуацию в Купянске уже не раз говорили, еще в ноябре я обращал внимание общественности и украинского руководства на то, что нужно следить за происходящим на Купянском направлении, потому что русские воюют с математической точностью, в том плане, что они прорабатывают все варианты и вычисляют возможности», — прокомментировал ситуацию Кривонос.
Генерал в отставке напомнил, что купянский железнодорожный узел — важная артерия линии боевого соприкосновения. По его словам, сторона, которая контролирует эту железную дорогу, имеет возможность с лёгкостью перебрасывать личный состав в любые точки проведения спецоперации.
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