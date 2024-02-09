В Киеве заявили, что на сбитом под Белгородом Ил-76 не было украинских пленных

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На потерпевшем крушение в Белгородской области военном самолёте Ил-76 не было украинских пленных, с таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью для «Бабель».
«Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве», — оправдался Данилов.
Он также призвал общественность не делать поспешных выводов о том, что самолёт сбила именно украинская ракета.
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