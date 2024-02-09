Главком ВСУ Сырский сделал первое заявление на новом посту

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем первом заявлении на новом посту пообещал беречь жизни и здоровье украинских военных.
По словам Сырского, главной ценностью украинской армии являются жизнь и здоровье бойцов ВСУ. При этом новый главком ВСУ выразил надежду на то, что союзники продолжат оказывать Киеву всю необходимую помощь.
Он подчеркнул, что основной задачей украинской военной логистики является оперативное и рациональное распределение и доставка в боевые части всего самого необходимого.
Ранее американское издание Politico написало, что украинские военные называют нового главкома ВСУ Александра Сырского «мясник» и «генерал 200» из-за огромных потерь, к которым привели его приказы.
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«На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров», - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Ранее американское издание Politico написало, что украинские военные называют нового главкома ВСУ Александра Сырского «мясник» и «генерал 200» из-за огромных потерь, к которым привели его приказы.
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Элина Позднякова