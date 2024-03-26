МЧС: В Белгороде и Белгородском районе звучит сигнал ракетной опасности

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Сигнал ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщило Главное управление МЧС по региону.
По сообщениям местных жителей, в Белгородском районе сверху сыплются осколки, однако по предварительным данным, все цели уничтожены.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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