Владимир Зеленский
Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых. Об этом информирует ТАСС.
По его мнению, предводитель киевского режима понимает, что «даже самый прозападный его преемник будет обязан усадить его на скамью подсудимых».
Медведчук подчеркнул, что именно это является причиной активной зачистки политического поля на Украине.
Ранее Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек еще в мае 2024 года, заявил, что не имеет жажды власти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Медведчук подчеркнул, что именно это является причиной активной зачистки политического поля на Украине.
Ранее Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек еще в мае 2024 года, заявил, что не имеет жажды власти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова