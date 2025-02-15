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Медведчук сделал предположение о будущем Зеленского

Медведчук: Зеленский может оказаться на скамье подсудимых
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых. Об этом информирует ТАСС.
По его мнению, предводитель киевского режима понимает, что «даже самый прозападный его преемник будет обязан усадить его на скамью подсудимых».

Медведчук подчеркнул, что именно это является причиной активной зачистки политического поля на Украине.

Ранее Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек еще в мае 2024 года, заявил, что не имеет жажды власти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#тюрьма
США не устроили правки Украины в соглашении о полезных ископаемых
NV: Вашингтону не понравились правки Киева в соглашении о полезных ископаемых
15 февраля 2025, 10:37

Фото: iStock/ValleraTo

США не одобрили правки Украины в двустороннем соглашении о полезных ископаемых. Об этом заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.
«Команде Джей-Ди Вэнса не понравились внесенные Украиной правки в это соглашение по ценным минеральным ресурсам, которое на днях привез министр финансов США Скотт Бессент», — пояснила она.

Уточняется, что именно поэтому была перенесена встреча Зеленского с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. Какие именно пункты были отредактированы, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за «исторических параллелей». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#зеленский
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Макрон после беседы с Зеленским дал ему обещание
Макрон после беседы с Зеленским пообещал поддержать Киев на переговорах о мире
15 февраля 2025, 10:20

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Французский лидер Эммануэль Макрон после телефонного разговора с Владимиром Зеленским дал ему обещание поддержать Киев на мирных переговорах. Об этом он написал в социальной сети Х.
По мнению президента Франции, только Украина может вести диалог о долгосрочном мире с Россией. Макрон подчеркнул, что если глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении конфликта, это будет «отличной новостью».

Он добавил, что Франция поможет Украине в этом вопросе. Французский политик напомнил, что Европе пришло время стать более самостоятельной и укрепить коллективную безопасность.

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#переговоры
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Теснение ВСУ В Курской области, взятие под контроль посёлка Свердликово и села Зелёное Поле: последние новости СВО на 15 февраля
15 февраля 2025, 10:07

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Россия продолжает наступательные действия, в то время как Украина теряет свои позиции. Российские войска продвигаются на Угледарском и Покровском направлениях, укрепляя контроль над стратегическими пунктами. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Ночная атака беспилотников 15 февраля


Согласно информации Министерства обороны России, в ночь на 15 февраля системы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников. Сообщается, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать четыре российских региона.

Итак, в небе над Волгоградской областью было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов, а над Калужской областью — 12. Кроме того, в Ростовской области было ликвидировано девять дронов, а в Саратовской области — два. Информация о повреждениях инфраструктуры и пострадавших отсутствует.


Атака на Чернобыльскую АЭС


В ночь с 14 на 15 февраля украинский беспилотный летательный аппарат нанёс удар по саркофагу, который скрывает разрушенный энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Дрон пробил небольшое отверстие в крыше, но не вызвал возгорания. Уровень радиации остаётся в пределах нормы.

Специалисты полагают, что этот инцидент — это провокация со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы сорвать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Стало известно, как будут развиваться переговоры России и США
Стало известно, как будут развиваться переговоры России и США

Курская область


В посёлке Свердликово российские военные завершают операции по зачистке территории. В то же время в Черкасской Конопельке штурмовики вытесняют противника из лесных массивов, окружающих село. Российские военные смогли оттеснить Вооружённые силы Украины с нескольких позиций в районе Погребков. Также войска РФ продвигаются в северо-западном направлении от Гуево.

Ракетные войска России нанесли удар по скоплению личного состава 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничных районах Сумской области. В результате атаки было уничтожено более 65 военнослужащих противника.


Угледарское направление


Министерство обороны официально подтвердило, что населённый пункт Дачное теперь находится под контролем. Это важное достижение в стратегическом плане, которое позволяет развивать последующие наступления.

После освобождения Дачного российские войска начали продвигаться вглубь позиций ВСУ. В настоящее время линия соприкосновения проходит через село Улаклы, где продолжаются боевые действия. Началась активная работа по наступлению на Константинополь с двух направлений: с юга и с севера, от Андреевки, где украинские войска продолжают удерживать западные окраины.

В данный момент российские военные ведут боевые действия в районе Андреевки, и взятие этого населённого пункта может повлиять на ход операции. Если российские военные смогут закрепиться в Андреевке, то Улаклы и Константинополь окажутся в оперативном окружении.


Покровское направление


В результате боевых операций, проведённых Вооружёнными силами Российской Федерации, было освобождено село Зелёное Поле. Были заняты новые территории, а также нанесены удары по важным объектам, принадлежащим Вооружённым силам Украины. В данный момент продолжается продвижение в направлении Преображенки. Кроме того, ведётся обстрел позиций ВСУ в Троицком. Этот населённый пункт расположен недалеко от административной границы с Днепропетровской областью, что делает его стратегически важным.

На линии фронта продолжаются ожесточённые бои за Успеновку. В то же время украинские войска накапливают силы западнее Новоалександровки, готовясь к возможной контратаке.

Донецкое направление


В районе Торецка продолжаются боевые столкновения. Российские штурмовые отряды ведут бои в городской черте, вытесняя противника из укреплённых позиций. В Часов Яре российские войска продолжают продвигаться в пределах города, разрушая последние опорные пункты ВСУ.

Помимо этого, Вооружённые силы Российской Федерации продолжают продвигаться к северу от города, создавая базу для потенциального наступления на Миньковку. На северском направлении в Белогоровке российские военные заняли значительную часть городской территории, в то время как украинские силы были вынуждены отступить к меловому карьеру.

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В Волгограде при падении обломков БПЛА пострадал человек
В Волгограде при падении обломков БПЛА один человек получил легкие травмы
15 февраля 2025, 10:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

Один человек получил легкие травмы на юге Волгограда при падении обломков вражеского беспилотника. Об этом говорится в Telegram-канале администрации региона.
Ранее глава региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен.

В настоящее время пострадавшему оказывают необходимую помощь. Профильные службы продолжают ликвидацию последствий падения обломков дрона.

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#ночь
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#рф
#волгоградская область
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Над регионами РФ за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами
15 февраля 2025, 09:07

Фото: iStock/Naypong

Российские средства ПВО за ночь сбили 40 БПЛА над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что 17 дронов были ликвидированы над Волгоградской областью, 12 — над Калужской областью, девять — над Ростовской областью и два беспилотника — над территорией Саратовской области. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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