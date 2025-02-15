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Нацизм на Украине всколыхнет Европу. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку основателя партии Владимира Жириновского, датированную 12 декабря 2017 года, в которой говорилось о негативных последствиях, ожидающих Запад после поддержки нацистов на Украине.
«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — предупреждал экс-главы ЛДПР.Чернышов отметил, что документ, написанный несколько лет назад, остается актуальным и сегодня. Словно его писали только что.
«Если ЕС останется адвокатом Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС», — добавил политик.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что их военная поддержка Киева не изменит ситуацию, а лишь затянет конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО не только поставляет вооружения, но и обучает украинских военных, фактически участвуя в противостоянии.
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