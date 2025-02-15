Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Рютте и обсудил будущее Киева

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным офиса Зеленского, стороны обсудили потребности ВСУ в артиллерии и координацию со странами альянса для выработки единой позиции по завершению конфликта.
«Обсудили оборонные нужды украинских военных, в частности, в артиллерии», — говорится в заявлении офиса.Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость «надёжных гарантий безопасности» как условия прекращения боевых действий.
Конференция в Мюнхене проходит с 14 по 16 февраля.
Ранее сообщалось, что в России пообещали ответить на обстрел ВСУ съемочной группы Первого канала. Про инцидент с обстрелом репортеров стало известно вечером 14 февраля. По данным и.о. губернатора Курской области Александра Хинштейна, оператор Юрий Шолмов получил ранения во время атаки.
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