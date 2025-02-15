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Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Рютте и обсудил будущее Киева

Зеленский обсудил с генсеком НАТО Рютте на встрече нужды Киева в артиллерии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным офиса Зеленского, стороны обсудили потребности ВСУ в артиллерии и координацию со странами альянса для выработки единой позиции по завершению конфликта.
«Обсудили оборонные нужды украинских военных, в частности, в артиллерии», — говорится в заявлении офиса.
Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость «надёжных гарантий безопасности» как условия прекращения боевых действий.



Конференция в Мюнхене проходит с 14 по 16 февраля.

Ранее сообщалось, что в России пообещали ответить на обстрел ВСУ съемочной группы Первого канала. Про инцидент с обстрелом репортеров стало известно вечером 14 февраля. По данным и.о. губернатора Курской области Александра Хинштейна, оператор Юрий Шолмов получил ранения во время атаки.

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В России пообещали ответить на обстрел ВСУ съемочной группы Первого канала
Захарова: виновные в атаке ВСУ на журналистов Первого канала понесут наказание
15 февраля 2025, 03:09

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в атаке ВСУ на съёмочную группу «Первого канала» в Курской области понесут наказание. Об этом сообщается на сайте министерства.
Захарова также призвала международное сообщество осудить нападение, подчеркнув, что молчание будет расценено как поддержка киевского режима.

«Ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них, укронацисты стремятся любыми способами скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права и злодеяниях против мирного населения», — пояснила Захарова в своем комментарии.
Про инцидент стало известно вечером 14 февраля: ВСУ обстреляли съемочную группу «Первого канала» в Курской области. По данным и.о. губернатора Курской области Александра Хинштейна, оператор Юрий Шолмов получил ранения при обстреле. Его доставили в областную больницу. Позже Шолмов заявил, что с ним всё в порядке, и планирует вернуться к работе после лечения.

Ранее ночью 15 февраля «Радио 1» передавало, что в пригороде Ростова-на-Дону прогремели взрывы, предположительно связанные с работой системы ПВО.

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#всу
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SHOT: В пригороде Ростова-на-Дону раздалась серия взрывов, работает ПВО
15 февраля 2025, 01:44

Фото: iStock/dzika_mrowka

В пригороде Ростова-на-Дону прогремели взрывы, предположительно связанные с работой системы ПВО.
По информации жителей, переданной SHOT, в микрорайоне Западный было слышно от трёх до пяти взрывов. Они также раздались в городе Батайск, расположенном в 6 км от Ростова.

Предварительные данные указывают на попытки ПВО сбить воздушные цели. На текущий момент официальных сообщений о разрушениях или пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области будут отселены по решению оперативного штаба региона.

Также ​стало известно, что Зеленский дал ответ на предложение США по передаче половины минеральных ресурсов Украины. Он отказался подписать документ, предоставляющий США права на 50% недобытых минеральных ресурсов страны.

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#информация
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Жителей хутора Высокий в Белгородской области начали отселять
Гладков объявил о начале отселения жителей хутора Высокий в Белгородской области
14 февраля 2025, 23:52

Фото: iStock/Naeblys

Жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области будут отселены по решению оперативного штаба региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в коротком видео на своём Telegram-канале.
«Жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, мы начинаем отселение», — объявил губернатор.
Выплаты жителям составят 15 тысяч рублей на человека и 150 тысяч на семью. Также предусмотрена частичная компенсация аренды жилья до получения федеральной помощи за утраченное имущество.

«Подробности — в министерстве строительства региона, в правительстве Белгородской области или в администрации Краснояружского района», — добавил Гладков.
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Зеленский дал ответ на предложение США по передаче половины минеральных ресурсов Украины
WP: Зеленский отказал США в правах на 50% минеральных ресурсов Украины
14 февраля 2025, 23:18

Фото: iStock/ValleraTo

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать документ, предоставляющий США права на 50% недобытых минеральных ресурсов страны. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на американских конгрессменов, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности.
По данным источников издания, делегация Конгресса предложила Киеву соглашение, но получила вежливый отказ.

«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать», — написал журналист WP в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом была перенесена из-за доработки меморандума о партнёрстве. Американская сторона запросила время на изучение обновлённого документа.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Украина должна компенсировать США $300–350 млрд за поддержку, предложив доступ к месторождениям редкоземельных металлов. Зеленский, в свою очередь, выразил готовность к совместной разработке ресурсов, но без передачи прав собственности.

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#владимир зеленский
#сво
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Американист раскрыл, что могло бы ускорить переговоры России и США
Дудаков: смягчение санкций и возврат активов ускорили бы переговоры России и США
14 февраля 2025, 20:34

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Смягчение западных санкций и возвращение российских замороженных активов ускорили бы переговорный процесс между Россией и США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, команда президента США Дональда Трампа способна перезагрузить российско-американские отношения, несмотря на возмущение Европы.
«Переговорные позиции США и России пока сильно расходятся. В теории мы можем прийти к смягчению санкций, возвращению российских активов. Это было бы серьезным жестом со стороны западных стран, который бы позволил ускорить переговорный процесс», — поделился эксперт в беседе с RT.
В свою очередь политолог Александр Асафов заявил, что на сегодняшний день сложно делать содержательные прогнозы по переговорам, так как риторика Соединенных Штатов часто получается противоречивой. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать реалии на земле.
«В нынешней ситуации никаких содержательных прогнозов быть не может, потому что риторика того же самого расходится сама с собой. Иногда мы слышим голоса новой администрации Соединенных Штатов, их президента о том, что вроде бы эта реальность ощущается. Но, честно говоря, мне кажется, пока рано говорить о какой-либо содержательности и конкретных контурах возможных дат, встреч, переговоров и так далее», — считает Асафов.
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