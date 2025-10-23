«Долбить по всем бандеровским нычкам»: Медведев анонсировал изменение хода СВО после отмены Трампом саммита в Будапеште

23 октября 2025, 14:07

Дмитрий Медведев: Благодаря Трампу Россия может бить по всем бандеровским нычкам

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

После отмены встречи президента США Дональда Трампа с главой государства Владимиром Путиным российские войска могут перейти к более массированным ударам по Украине.





Об этом в телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, теперь Москва вправе бить по ВСУ, не оглядываясь на мирные переговоры.





«Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам. (...) И добиваться победы», — поделился российский политик.