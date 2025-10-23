Достижения.рф

Трамп призвал Россию к прекращению огня после новых санкций США

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине после введения новых санкций. Об этом американский лидер написал в своей соцсети.



Ранее Минфин США объявил об ограничениях против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Под санкции также попали подконтрольные корпорациям структуры. В СМИ появилась информация, что нынешний санкционный пакет стал одним из наиболее значительных.

«Министерство финансов США вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — написал президент в Truth Social.
Американская сторона считает, что Россия предпринимает недостаточно усилий для завершения конфликта на Украине. При этом глава Минфина США Скотт Бессент выразил уверенность, что обе корпорации финансируют военное производство РФ.
Александр Огарёв

