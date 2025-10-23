Трамп призвал Россию к прекращению огня после новых санкций США
Президент США Дональд Трамп призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине после введения новых санкций. Об этом американский лидер написал в своей соцсети.
Ранее Минфин США объявил об ограничениях против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Под санкции также попали подконтрольные корпорациям структуры. В СМИ появилась информация, что нынешний санкционный пакет стал одним из наиболее значительных.
«Министерство финансов США вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — написал президент в Truth Social.Американская сторона считает, что Россия предпринимает недостаточно усилий для завершения конфликта на Украине. При этом глава Минфина США Скотт Бессент выразил уверенность, что обе корпорации финансируют военное производство РФ.