Политолог объяснил, почему Трамп отказался от встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште из-за сильного внутреннего и внешнего давления, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
По его словам, на Трампа оказывали давление как внутри страны, так и за её пределами. В частности, политолог отметил влияние так называемого «глубинного государства», давление со стороны однопартийцев, которые одновременно пытались продвинуть законопроект о признании России спонсором терроризма, а также внешнее давление со стороны европейских политиков и Украины.
Блохин подчеркнул, что решение об отмене встречи связано не с неэффективностью переговоров, а именно с этим комплексом внутреннего и международного давления.
