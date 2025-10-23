Достижения.рф

Политолог объяснил, почему Трамп отказался от встречи с Путиным

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште из-за сильного внутреннего и внешнего давления, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.



По его словам, на Трампа оказывали давление как внутри страны, так и за её пределами. В частности, политолог отметил влияние так называемого «глубинного государства», давление со стороны однопартийцев, которые одновременно пытались продвинуть законопроект о признании России спонсором терроризма, а также внешнее давление со стороны европейских политиков и Украины.

Блохин подчеркнул, что решение об отмене встречи связано не с неэффективностью переговоров, а именно с этим комплексом внутреннего и международного давления.

Дайана Хусинова

