Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Визит нового руководства Евросоюза в Киев в первый день работы говорит о том, что приоритетом для него является продление украинского конфликта. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
«Довольны теперь, европейцы?», — заявил российский политик.
Новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в первый день своей работы в воскресенье, 1 декабря. По их словам, данный визит «подтверждает неизменную поддержку украинцев».
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