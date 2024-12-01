Новые главы дипслужбы ЕС и Евросовета в первый день работы поехали в Киев

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Новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас сообщили, что прибыли с визитом в Киев. Об этом Кошта написал в соцсети X.
Глава Европейского совета отметил, что они «подтверждают неизменную поддержку народа Украины». По его словам, их визит является сигналом ЕС о желании, чтобы Украина «победила».
Детали поездки не раскрываются, однако известно, что Антониу Кошта будет участвовать в пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Напомним, 27 ноября текущего года Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии, в котором бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас занимает пост главы евродипломатии.
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Детали поездки не раскрываются, однако известно, что Антониу Кошта будет участвовать в пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Напомним, 27 ноября текущего года Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии, в котором бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас занимает пост главы евродипломатии.
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Екатерина Коршунова