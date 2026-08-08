Медведев пригрозил возмездием лидерам Запада
Политик Медведев заявил о возмездии лидерам Запада за преступления против России
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные лидеры не избегут возмездия за попытки уничтожить Россию. Об этом стало известно 8 августа.
В ответ на вопрос РИА Новости он подчеркнул, что Запад стремится достичь своих целей любыми средствами, привлекая для этого, по его словам, таких «преступников», как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили или Владимир Зеленский. Медведев отметил, что на Западе ошибочно полагают, будто смогут своевременно выйти из этой игры.
«Возмездие ждет не только непосредственных исполнителей преступлений, но и их заказчиков», — сказал Медведев.По мнению зампреда Совбеза, на этот раз Западу не удастся «остаться в белых перчатках». Политик указал, что так было после Второй мировой войны и краха взращенного ими гитлеровского нацизма.