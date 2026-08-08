08 августа 2026, 21:32

Политик Медведев заявил о возмездии лидерам Запада за преступления против России

Фото: istockphoto/macky_ch

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные лидеры не избегут возмездия за попытки уничтожить Россию. Об этом стало известно 8 августа.





В ответ на вопрос РИА Новости он подчеркнул, что Запад стремится достичь своих целей любыми средствами, привлекая для этого, по его словам, таких «преступников», как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили или Владимир Зеленский. Медведев отметил, что на Западе ошибочно полагают, будто смогут своевременно выйти из этой игры.



