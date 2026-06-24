Медведев: Германией сейчас управляют наследники нацистов
В настоящее время Германией управляют идеологические и биологические наследники нацистов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Так он на вопрос телеканала RT о том, осознает ли Евросоюз серьезность избранного последствий курса на милитаризацию и подготовку к войне с Россией. Политик отметил, что ЕС руководят «неподготовленные, подчас неопытные люди», у которых «нет ни квалификации, ни опыта для управления столь сложным сообществом».
По его словам, часть европейских элит хочет, чтобы Россия проиграла и распалась. Воинственная риторика, которой придерживаются Брюссель, Париж, Берлин и Лондон, продиктована именно этим желанием, заключил Медведев.
Ранее он заявил, что Германия готовится к военному конфликту с Россией к 2029 году.
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