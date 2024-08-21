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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение украинского командования совершить теракт в Курской области приведёт к значительному увеличению потерь для Украины. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Будет гораздо больше бессмысленных потерь, существенно больше уничтоженной военной техники и радикально больше погибших», — подчеркнул Медведев.
Политик намекнул, что западные покровители, поддерживающие Вооружённые силы Украины, сделали только хуже. Им не стоит радоваться атаке на Курской области. Уже есть доказательства, что операцию готовили с участием спецслужб США, Великобритании и Польши.
Ранее пленный украинский военный Денис Попов рассказал, что командование ВСУ отправляло своих солдат на верную смерть, когда отдавало приказ перейти границу в Курской области. Сам мужчина не хотел участвовать в операции, так как считает, что власти поступили глупо.
За время боевых действий ВСУ потеряли более 4130 бойцов на Курском направлении.
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Мира Полтева