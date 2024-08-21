В ночь на 21 августа Москва пережила одну из самых масштабных попыток атаки беспилотниками. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в течение двух часов системы противовоздушной обороны уничтожили десять дронов, которые направлялись в сторону города.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» сказал, что эту масштабную террористическую атаку лично санкционировал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что данная террористическая атака вновь продемонстрировала истинную природу режима, действующего на Украине. По мнению эксперта, для предотвращения подобных атак в будущем необходимо устранить Владимира Зеленского.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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«С точки зрения мер нашего реагирования, мы должны воспринимать его как международного террориста. Человек, который отдает приказы об террористических атаках против Российской Федерации, является приоритетной целью. Он должен быть уничтожен в качестве ответных мер Российской Федерацией. Мы рассчитываем, что такое решение будет принято в центрах принятия решений, в противном случае такие атаки будут повторяться в возрастающем масштабе. Зло должно быть наказано, Зеленский — подонок и убийца, на его руках кровь российских граждан», — сказал военный эксперт.
Он подчеркнул, что данная террористическая атака вновь продемонстрировала истинную природу режима, действующего на Украине. По мнению эксперта, для предотвращения подобных атак в будущем необходимо устранить Владимира Зеленского.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Дарья Осипова