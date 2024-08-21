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Провал Вооруженных сил Украины в Курской области откроет новые фронты внутри самой страны. Об этом заявил председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек, пишет РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области, заявив о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирным гражданам и инфраструктуре. Он подчеркнул, что Киев получит достойный ответ за свои действия.
Собеседник агентства отметил, что действия Киева в Курской области представляют собой попытку максимально вовлечь НАТО в конфликт на Украине и занять сильную позицию за столом переговоров, однако эти усилия окажутся безрезультатными. Украина оказалась в еще более сложной ситуации. Ожидаемый провал ВСУ в Курской области может привести к возникновению новых фронтов внутри страны.
Перинчек добавил, что провал атлантической системы также ощущается в других направлениях. Он отметил, что действия в Курской области свидетельствуют о панике и спешке со стороны Запада, но успеха не будет.
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Собеседник агентства отметил, что действия Киева в Курской области представляют собой попытку максимально вовлечь НАТО в конфликт на Украине и занять сильную позицию за столом переговоров, однако эти усилия окажутся безрезультатными. Украина оказалась в еще более сложной ситуации. Ожидаемый провал ВСУ в Курской области может привести к возникновению новых фронтов внутри страны.
Перинчек добавил, что провал атлантической системы также ощущается в других направлениях. Он отметил, что действия в Курской области свидетельствуют о панике и спешке со стороны Запада, но успеха не будет.
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Дарья Осипова