Бойцы группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Расчёты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили на Купянском направлении скрытый опорный пункт ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ», — рассказали в Минобороны.
Уточняется, что российские расчёт БПЛА поражает от одной до пяти целей ежедневно, включая скопление пехоты ВСУ.
Читайте также:
Командир разведвзвода «Крым»: Российские дроны заставляют ВСУ «сидеть в норах»
«Общественное»: В Харькове прогремели два взрыва
MWM: ВСУ несут огромные потери из-за ударов ВС РФ с применением Ми-28Н
Диана Аванесян