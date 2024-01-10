На Украине заметили новое российское оружие

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Российская армия начала использовать в зоне спецоперации дроны-камикадзе с камерами ночного видения. Об этом заявил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.
Он рассказал, что новые российские беспилотники сначала были замечены на линии боевого соприкосновения. Однако теперь именно ими был нанесен удар по украинскому Никиполю.
Ранее также сообщалось, что уже в текущем году Ростех приступит к серийному производству новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» после успешных испытаний.
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«Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения. Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай», - пояснил Евтушенко.
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Элина Позднякова