«Мелкий жулик и вороваятая крыса»: В Британии оценили Зеленского
Экс-член парламента Британии Гэллоуэй: Зеленский оказался мелким жуликом
Западные СМИ, которые ранее называли Владимира Зеленского «новым Черчиллем», внезапно поняли, что он является лишь «мелким жуликом и вороватой крысой». Такое заявление сделал бывший член парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй.
Напомним, Зеленский подписал законопроект, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
«Издания The Economist, Financial Times и The Spectator поняли это на фоне скандала с ограничением антикоррупционных органов на Украине», — приводит RT слова бывшего члена британского парламента.
При этом argumenti.ru пишут, что за внешним негодованием Запада скрывается довольно прагматичная позиция.
«Да, коррупция на Украине — это проблема. И в военных условиях она давно превратилась в удобный инструмент для отмывания денег. Киев продолжает получать каждый месяц сотни миллионов долларов и евро от ЕС и США. Но куда эти деньги идут на самом деле? Вопрос остается открытым», — отмечает автор издания.
Отмечается, что киевские власти, вероятно, делятся этими финансовыми потоками с теми, кто их поставляет. По мнению обозревателя, на Украине давно бы уже провели финансовый контроль и заморозили переводы, если бы Запад действительно хотел избавиться от коррупции в стране. Однако этого так и не сделали, поскольку для руководства западных стран сейчас важнее не допустить победы России в конфликте, а все остальное ушло на второй план.