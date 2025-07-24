24 июля 2025, 05:21

Британский политик Джордж Гэллоуэй назвал Зеленского «мелким жуликом» на фоне кризиса НАБУ

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что коррупционный скандал вокруг ликвидации независимости антикоррупционных органов Украины заставил западные СМИ «вспомнить», что Владимир Зеленский — «мелкий жулик и крыса», а не «новый Черчилль».





В интервью «Известиям» Гэллоуэй подчеркнул, что западные медиа десятилетиями критиковали Россию за «отсутствие демократии», но теперь столкнулись с аналогичными явлениями у себя:

«СМИ полностью скрывают правду и тотально дезинформируют. Зеленского называли новым Черчиллем, а теперь вдруг вспомнили, что он лишь мелкий жулик» 1.Политик связал этот скандал с системным кризисом доверия к западным институтам, где «любое инакомыслие подавляется в угоду власти».