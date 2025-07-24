Коррупционный скандал на Украине показал западным СМИ правду о Зеленском
Британский политик Джордж Гэллоуэй назвал Зеленского «мелким жуликом» на фоне кризиса НАБУ
Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что коррупционный скандал вокруг ликвидации независимости антикоррупционных органов Украины заставил западные СМИ «вспомнить», что Владимир Зеленский — «мелкий жулик и крыса», а не «новый Черчилль».
В интервью «Известиям» Гэллоуэй подчеркнул, что западные медиа десятилетиями критиковали Россию за «отсутствие демократии», но теперь столкнулись с аналогичными явлениями у себя:
«СМИ полностью скрывают правду и тотально дезинформируют. Зеленского называли новым Черчиллем, а теперь вдруг вспомнили, что он лишь мелкий жулик» 1.Политик связал этот скандал с системным кризисом доверия к западным институтам, где «любое инакомыслие подавляется в угоду власти».22 июля Зеленский подписал закон, ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Поводом стали обвинения в «российском влиянии» на антикоррупционные органы, но обыски СБУ у сотрудников НАБУ и изъятие материалов с гостайной вызвали критику. Эксперты опасаются, что это уничтожит доказательства по делам против коррупционеров.
Урсула фон дер Ляйен потребовала срочных объяснений от Зеленского, назвав закон «серьёзным шагом назад» для евроинтеграции.