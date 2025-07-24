Премьер Украины Свириденко встретилась с послами G7 из-за скандала с НАБУ и САП

24 июля 2025, 01:08

Фото: iStock/Bet_Noire

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с послами стран большой семерки на фоне скандала о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом рассказала сама глава правительства.





В своем telegram-канале Свириденко назвала встречу содержательной. По ее словам, на ней поднималась тема антикоррупционной политики на Украине.





«Правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции, это найдет отражение в программе действий кабинета министров», — заявила Свириденко.