Премьер Украины Свириденко встретилась с послами G7 из-за скандала с НАБУ и САП
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с послами стран большой семерки на фоне скандала о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом рассказала сама глава правительства.
В своем telegram-канале Свириденко назвала встречу содержательной. По ее словам, на ней поднималась тема антикоррупционной политики на Украине.
«Правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции, это найдет отражение в программе действий кабинета министров», — заявила Свириденко.
Премьер отметила, что скоро украинское правительство внесет в парламент законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных структур страны. Детали инициативы пока не разглашаются.
Напомним, что во многих городах Украины вспыхнули митинги из-за ликвидации независимости НАБУ и САП. В Киеве протестующие скандировали лозунги «майдана» 2014 года.