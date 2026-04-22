Достижения.рф

Мендель указала на противоречие в требовании Зеленского к ЕС

Владимир Зеленский

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его новые требования к Евросоюзу. Она заявила, что резкая смена формулировок мешает Киеву донести свою позицию до партнеров. Об этом пишет РИА Новости.



Ранее Зеленский добивался ускоренного входа в ЕС. Теперь он требует полноценного членства. В своих соцсетях женщина написала, что «‎Европа не понимает, о чем просит украинская сторона».

По оценке экс-пресс-секретаря, политик обещает выполнить все условия Брюсселя. При этом союз не раз указывал на слабые итоги реформ и проблемы в борьбе с коррупцией. Мендель считает: нынешние шаги главы киевского режима разрушают антикоррупционную систему. ЕС называет ее одним из ключевых требований для вступления Украины.

Дарья Осипова

Что думаешь?

