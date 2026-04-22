Раскрыты масштабы ночной атаки беспилотников ВСУ
Система ПВО перехватила 155 вражеских БПЛА над регионами России в ночь с 21 на 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, беспилотники сбили в Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Ростовской областях, а также над акваторией Черного моря, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Сызрани после атаки БПЛА. Под завалами еще могут оставаться люди.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
