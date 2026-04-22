Раскрыты масштабы ночной атаки беспилотников ВСУ

22 апреля 2026, 08:31

Над Россией сбили 155 украинских беспилотников за ночь

Система ПВО перехватила 155 вражеских БПЛА над регионами России в ночь с 21 на 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.