Мэр Киева Кличко рассказал о дефиците боеприпасов в ВСУ и «безумном давлении» РФ

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что ВСУ в последние месяцы испытывают колоссальную нехватку боеприпасов. Также он признал, что давление, оказываемое российскими войсками, становится всё сильнее.
По словам Кличко, его страна сейчас очень нуждается в любых боеприпасах, а в ракетах — особенно. Он также не мог не попенять властям Германии, не забыв упомянуть, что недооценивать «опасность» России было бы настоящим «безумием».
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