Кличко обвинил украинские власти в притеснении независимых СМИ

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Мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинские власти в том, что они притесняют и преследуют независимые СМИ и журналистов.
«Притеснения независимых СМИ и журналистов, которые не нравятся власти, потому что критикуют ее действия. Наступление на местное самоуправление. Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов», - написал Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, правоохранительным органам Украины стоит перестать преследовать неугодных власти политиков и предпринимателей, а переключиться на выявление те, кто стоит за провокациями против журналистов.
Ранее Кличко купил элитный особняк в Германии за 227 млн гривен (более 536 миллионов рублей), сообщило украинское издание «Страна.ua». По данным издания, площадь особняка составляет 750 квадратных метров.
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