Мэр Киева Кличко сообщил о частичном отключении электричества в городе

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Некоторые районы украинской столицы остались без света после серии взрывов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Сообщается, что в Киеве продолжают греметь взрывы, поэтому проводить аварийно-восстановительные работы пока не представляется возможным. Ранее также сообщалось об атаках на Харьков, Кропивницкий (бывший Кировоград) и Винницкую область. Некоторые ракеты улетели далеко в тыл — на Западную Украину. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.
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