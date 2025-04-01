Меры господдержки для участников СВО и их семей в 2025 году: выплаты и льготы

Видео: Минобороны РФ
Государство активно поддерживает военнослужащих по контракту в ВС РФ. Бойцам СВО и их семьям предоставляются государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. При этом условия прохождения службы, выплаты и льготы зависят от звания, воинской должности, выслуги лет и других факторов.
Заключение контракта в ПодмосковьеКонтракт с Минобороны РФ могут заключить совершеннолетние граждане на один, три или пять лет. Военнослужащим сразу назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. Далее бойцы начинают проходить обучение под руководством опытных инструкторов, которые обеспечивают качественную боевую подготовку. Контрактники из Подмосковья обеспечиваются лучшей экипировкой, а также связью с родственниками.
Выплаты бойцам СВОРоссийским военнослужащим полагается ежемесячное денежное довольствие. Их размер зависит от воинского звания и должности.
Минимальные суммы в месяц:
204 000 ₽ — стрелок (рядовой);
232 000 ₽ — командир отделения (сержант);
242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант);
3 481 ₽ — ежемесячная доплата для ветеранов боевых действий;
Дополнительные выплаты:
8 000 ₽ — за каждый день участия в активных наступательных действиях;
50 000 ₽ — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;
от 50 000 ₽ — за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника;
3 481 ₽ — ежемесячная доплата для ветеранов боевых действий;
За награды, полученные в зоне СВО, полагаются отдельные выплаты: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали. Героям России также выплачивается 89 675 рублей в месяц.
Гарантированные льготы для бойцов СВОГосударство гарантированно предоставляет бойцам спецоперации кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам. Также за военнослужащим сохраняется его рабочее место на весь период действия контракта и еще три месяца после. Кроме того, предоставляется преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности и академический отпуск.
Статус ветерана боевых действийТеперь все участники СВО получают статус участника боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот.
Выплаты:
- 2,4 - 3,9 тыс. рублей — ежемесячная выплата.
- 50% — компенсация за жилое помещение и капремонт;
- соцкарта — бесплатный проезд;
- психологическая помощь;
- обучение на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
- отпуск в любое удобное время;
- скидка 50% на проезд на водном транспорте в Московской области;
- путевка в санаторий и проезд к месту лечения;
- бесплатная газификация;
- бесплатные протезы и ортопедические изделия;
- 50% уменьшение транспортного налога (150 л/с).
Выплаты и льготы для семей участников СВОБлизким родственникам военнослужащих предоставляются кредитные каникулы, а жён участников СВО не могут уволить или сократить при наличии детей до 18 лет. Детей военнослужащих своевременно обеспечивают местами в детских садах, бесплатным горячим питанием и продлёнкой в школах. Для подросших детей военных предусмотрены льготы для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе.
Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Также оказывается необходимая помощь и пожилым родителям военнослужащих. Им оказываются бесплатные соцуслуги на дому и направляют вне очереди в социальный стационар.
Выплаты при получении инвалидности в зоне СВОВ случае ранения в зоне проведения спецоперации, которое повлекло за собой инвалидность, положены следующие выплаты:
- 3 млн. ₽ — разовая выплата;
- 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
- 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
- 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
- 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
- 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
В случае гибели бойца, его семья получает единовременную выплату в размере пять миллионов рублей, еще 4,4 миллиона выплачивается по месту службы погибшего бойца. Три миллиона составляет региональная выплата и еще три — страховая выплата.
Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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