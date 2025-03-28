Военная прокуратура помогла военнослужащим с получением выплат

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Военнослужащие получили положенные им выплаты с помощью военной прокуратуры. Об этом говорится на сайте Ракетных войск стратегического назначения.
Сотрудники 98 военной прокуратуры защищали права военнослужащих, переехавших в Воронежскую область на новое место службы в одну из воинских частей. Уточняется, что военным задолжали примерно 1,5 миллиона рублей.
В военной прокуратуре добавили, что сейчас задолженность погасили. Ранее стало известно, что военный прокурор провел прием граждан в Солнечногорске.
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«Установлено, что из-за несвоевременной подготовки необходимых документов, предусмотренное законодательством подъемное пособие им выплачено не было», — сказано в публикации.
В военной прокуратуре добавили, что сейчас задолженность погасили. Ранее стало известно, что военный прокурор провел прием граждан в Солнечногорске.
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Никита Кротов