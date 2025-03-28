Военная прокуратура помогла военнослужащим с получением выплат

Пусть Евросоюз оставит себе «свои предложения и идеи» об условиях для снятия санкций с России. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя сообщения СМИ о том, что условием для снятия санкций может стать вывод российских войск. По его словам, Москва не будет даже рассматривать такие предложения.