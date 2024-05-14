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Пресс-секретарь военного командования Сумской области, майор Александр Бондаренко заявил, что на Украине существует масштабное «неприятие» армии на фоне продолжающихся более двух лет боевых действий. Об этом сообщает El País.
Уточняется, что патрули ТЦК сталкиваются с «недоверчивыми взглядами», а, по данным опросов демографических центров, порядка 30% граждан Украины готовы присоединиться к армии. По словам старшего офицера группы, которую сопровождали журналисты издания, число желающих поступить на службу в ряды ВСУ начало сокращаться к концу прошлого года, после начавшегося контрнаступления.
Официальный представитель Сумского ТЦК Юлия Витковская сообщила, что наиболее эффективным способом найти мужчин для вручения повесток являются контрольно-пропускные пункты на дорогах, так как при подомовом обходе откроют двери только в 2 из 10 квартир.
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