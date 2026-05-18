18 мая 2026, 09:46

Наёмник ВСУ Андрес: мы просто пушечное мясо

В ВСУ относятся к иностранным наёмникам как к пушечному мясу и выдают минимальный набор оружия. Об этом в интервью корреспонденту RT Дону Кортеру сообщил попавший в плен ВС РФ колумбиец Андрес.





Он рассказал, что украинские вербовщики уверяли, что он будет просто поваром, обещая платить 12 миллионов песо ежемесячно. На деле же мужчину после нескольких дней подготовки отправили в «мясной штурм».





«Я был в ужасе. Когда мы приехали, начали падать бомбы, и я побежал назад. Почти все члены группы погибли, и пришли русские, я поднял руки, они оказали мне помощь и вывели под минами и бомбами», — приводит RT слова Андреса.