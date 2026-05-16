«Известия»: власти Судана подтвердили наличие украинских наемников в рядах СБР
В боях на стороне Сил быстрого реагирования (СБР) Судана принимают участие сотни украинских инструкторов, включая специалистов по управлению беспилотниками. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол России в африканском государстве Андрей Черновол.
Местные СМИ регулярно пишут об украинцах, замеченных в рядах мятежников. Эти же сведения подтвердили на официальном уровне, утверждает дипломат.
«Основная цель — получение прибыли и содействие западным неоколониалистам в подрыве стабильности и безопасности государств, отстаивающих свой суверенитет», — отметил Черновол.Посол добавил, что переговоры о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота России в Судане завершились подписанием межгосударственного соглашения еще в 2020 году. Документ включает в себя консультации и возможность временного применения его положений до завершения всех необходимых процедур.