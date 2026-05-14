Подразделения 21-й бригады ВСУ доукомплектовали колумбийскими наемниками
В российских силовых структурах сообщили, что 21-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ пополнили колумбийские наемники. Об этом пишет РИА Новости.
По словам источника, иностранную группу перебросили на позиции в районе Большой Рыбицы. Собеседник агентства добавил, что эти бойцы не получают необходимого обеспечения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
