Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские военные продолжают останавливать боевиков ВСУ в Курской области и не перестают пробивать оборону противника в Торецке и Нью-Йорке, ВС РФ зашли в Гродовку и активно наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области приводит редакция «Радио 1».
За последние сутки ВСУ пытались атаковать Коренево, однако получили отпор и отошли. Сегодня утром боевики вновь начали стягивать технику в район Мартыновки. Главной их задачей является попытка проломить нашу оборону и выйти через Любимовку на Курчатов.
Суджа сейчас находится в серой зоне. В городе присутствуют боевики. Вывести местное население в безопасные районы пока нет возможности. Всего по официальным данным в тылу врага на оккупированной территории осталось две тысячи гражданских людей, о судьбе которых ничего не известно.
Таким образом, обстановка в Курской области остается напряженной. Кроме того, не исключена угроза попытки организации рейдовых действий в районе Теткино и Троеборного. Враг пытается решить задачу прорыва к Рыльску, Льгову и Курчатову.
Кроме того, российские штурмовики освободили Лисичное и взяли большую часть Ивановки. Тем временем продолжается зачистка Желанного и ближайших к нему лесополос.
Тем временем вся северо-восточная часть Нью-Йорка перешла под контроль российских сил. Здесь противник, выбираясь из российского полукотла, бежит в соседнюю Нелеповку. Ранее переброшенные в качестве резервов подразделения ВСУ постепенно заканчиваются.
Чуть южнее, в Константиновке, ВС РФ продолжают удерживать восточную окраину поселка. Она полностью находится под контролем наших сил. Тем временем противник огрызается и активно применяет артиллерию и ударные дроны.
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Курская областьВоенкор Александр Коц, находящийся в Курской области, сообщил, что украинские формирования используют тактику маневренной войны.
«Это подразумевает, что противник имеет возможность оперативно координировать свои действия, используя при этом устойчивую связь, беспилотники и системы РЭБ. Решения командования отдельных групп боевиков принимаются, что называется, на местах, исходя из оперативной обстановки. Но всё это временное явление», — сообщил Коц в своем Telegram-канале.Также известно, что противник пытается окопаться на занятых позициях, при этом прибывающие резервы армии России смогли замедлить продвижение боевиков. Постепенно формируется четкая линия фронта, а без возможности маневрировать у противника не будет шансов на дальнейшее продвижение вглубь российской территории.
За последние сутки ВСУ пытались атаковать Коренево, однако получили отпор и отошли. Сегодня утром боевики вновь начали стягивать технику в район Мартыновки. Главной их задачей является попытка проломить нашу оборону и выйти через Любимовку на Курчатов.
Суджа сейчас находится в серой зоне. В городе присутствуют боевики. Вывести местное население в безопасные районы пока нет возможности. Всего по официальным данным в тылу врага на оккупированной территории осталось две тысячи гражданских людей, о судьбе которых ничего не известно.
Таким образом, обстановка в Курской области остается напряженной. Кроме того, не исключена угроза попытки организации рейдовых действий в районе Теткино и Троеборного. Враг пытается решить задачу прорыва к Рыльску, Льгову и Курчатову.
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Покровское направлениеЗдесь армия России продвигается к селу Гродовка сразу с двух направлений. По последним данным, наши бойцы уже смогли закрепиться на юго-восточной окраине населенного пункта.
Кроме того, российские штурмовики освободили Лисичное и взяли большую часть Ивановки. Тем временем продолжается зачистка Желанного и ближайших к нему лесополос.
Торецкое направлениеБойцы ВС РФ зашли в городскую черту Торецка, теперь они продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-ой дивизии. По данным военкора Евгения Лисицына, командование противника сняло с Торецка одну из бригад и перебросило на Курскую область.
Тем временем вся северо-восточная часть Нью-Йорка перешла под контроль российских сил. Здесь противник, выбираясь из российского полукотла, бежит в соседнюю Нелеповку. Ранее переброшенные в качестве резервов подразделения ВСУ постепенно заканчиваются.
«В Нью-Йорке российские войска продвинулись на участке шириной до 3.15 км на глубину до 1.56 км, взяв под контроль улицы Береговая, Валентины Ковтуненко, Лесная и Славянская», — пишет украинский военный ресурс DS.
Кураховское направлениеВ Красногоровке продолжаются ожесточенные бои. Российские подразделения имеют определенные успехи по продвижению на запад. Противнику всё сложнее удерживать линию обороны на этом участке.
Чуть южнее, в Константиновке, ВС РФ продолжают удерживать восточную окраину поселка. Она полностью находится под контролем наших сил. Тем временем противник огрызается и активно применяет артиллерию и ударные дроны.
Купянское направлениеЗдесь наши бойцы зачистили лесополосу севернее Песчаного. Есть также данные о потере контроля ВСУ над Синьковкой, однако пока они не подтверждены. При этом ВС РФ продвигаются к западу и северу от Табаевки. Также российские силы расширили контроль между Новоселовским и Берестовым в направлении к Стельмаховке.
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Часовоярское направлениеОбстановка в Часов Яре остаётся сложной. Противник активно обороняется и изматывает российские силы. ВС РФ сдерживают натиск, находясь уже за каналом Северский Донец — Донбасс. Своевременно подтягиваются резервные группы для удержания позиций и эвакуации раненых. Пока продвижение наших частей застопорилось. Предполагается, что в настоящее время ВС РФ проводят перегруппировку для дальнейших атак. Удерживать Часов Яр украинские войска долго не смогут.
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Элина Позднякова