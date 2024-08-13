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Бои в Курской области, прорыв ВС РФ в Торецке и Нью-Йорке: последние новости СВО

Коц: ВСУ в Курской области используют тактику маневренной войны
13 августа 2024, 11:53
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные продолжают останавливать боевиков ВСУ в Курской области и не перестают пробивать оборону противника в Торецке и Нью-Йорке, ВС РФ зашли в Гродовку и активно наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области приводит редакция «Радио 1».

Курская область

Военкор Александр Коц, находящийся в Курской области, сообщил, что украинские формирования используют тактику маневренной войны.


«Это подразумевает, что противник имеет возможность оперативно координировать свои действия, используя при этом устойчивую связь, беспилотники и системы РЭБ. Решения командования отдельных групп боевиков принимаются, что называется, на местах, исходя из оперативной обстановки. Но всё это временное явление», — сообщил Коц в своем Telegram-канале.
Также известно, что противник пытается окопаться на занятых позициях, при этом прибывающие резервы армии России смогли замедлить продвижение боевиков. Постепенно формируется четкая линия фронта, а без возможности маневрировать у противника не будет шансов на дальнейшее продвижение вглубь российской территории.

За последние сутки ВСУ пытались атаковать Коренево, однако получили отпор и отошли. Сегодня утром боевики вновь начали стягивать технику в район Мартыновки. Главной их задачей является попытка проломить нашу оборону и выйти через Любимовку на Курчатов.

Суджа сейчас находится в серой зоне. В городе присутствуют боевики. Вывести местное население в безопасные районы пока нет возможности. Всего по официальным данным в тылу врага на оккупированной территории осталось две тысячи гражданских людей, о судьбе которых ничего не известно.

Таким образом, обстановка в Курской области остается напряженной. Кроме того, не исключена угроза попытки организации рейдовых действий в районе Теткино и Троеборного. Враг пытается решить задачу прорыва к Рыльску, Льгову и Курчатову.
«Он справится»: Военэксперт Литовкин о назначении Дюмина командующим СВО в Курской области
«Он справится»: Военэксперт Литовкин о назначении Дюмина командующим СВО в Курской области

Покровское направление

Здесь армия России продвигается к селу Гродовка сразу с двух направлений. По последним данным, наши бойцы уже смогли закрепиться на юго-восточной окраине населенного пункта.

Кроме того, российские штурмовики освободили Лисичное и взяли большую часть Ивановки. Тем временем продолжается зачистка Желанного и ближайших к нему лесополос.

Торецкое направление

Бойцы ВС РФ зашли в городскую черту Торецка, теперь они продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-ой дивизии. По данным военкора Евгения Лисицына, командование противника сняло с Торецка одну из бригад и перебросило на Курскую область.

Тем временем вся северо-восточная часть Нью-Йорка перешла под контроль российских сил. Здесь противник, выбираясь из российского полукотла, бежит в соседнюю Нелеповку. Ранее переброшенные в качестве резервов подразделения ВСУ постепенно заканчиваются.

«В Нью-Йорке российские войска продвинулись на участке шириной до 3.15 км на глубину до 1.56 км, взяв под контроль улицы Береговая, Валентины Ковтуненко, Лесная и Славянская», — пишет украинский военный ресурс DS.

Кураховское направление

В Красногоровке продолжаются ожесточенные бои. Российские подразделения имеют определенные успехи по продвижению на запад. Противнику всё сложнее удерживать линию обороны на этом участке.

Чуть южнее, в Константиновке, ВС РФ продолжают удерживать восточную окраину поселка. Она полностью находится под контролем наших сил. Тем временем противник огрызается и активно применяет артиллерию и ударные дроны.

Купянское направление

Здесь наши бойцы зачистили лесополосу севернее Песчаного. Есть также данные о потере контроля ВСУ над Синьковкой, однако пока они не подтверждены. При этом ВС РФ продвигаются к западу и северу от Табаевки. Также российские силы расширили контроль между Новоселовским и Берестовым в направлении к Стельмаховке.
Два украинских сотрудника газовой станции «Суджа» пропали без вести
Два украинских сотрудника газовой станции «Суджа» пропали без вести

Часовоярское направление

Обстановка в Часов Яре остаётся сложной. Противник активно обороняется и изматывает российские силы. ВС РФ сдерживают натиск, находясь уже за каналом Северский Донец — Донбасс. Своевременно подтягиваются резервные группы для удержания позиций и эвакуации раненых. Пока продвижение наших частей застопорилось. Предполагается, что в настоящее время ВС РФ проводят перегруппировку для дальнейших атак. Удерживать Часов Яр украинские войска долго не смогут.

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#запад
#курская область
#удар
#дроны
Под Одессой взорвались склады с военными грузами
Подпольщик Лебедев: в Одесской области поражены склады с военными грузами
13 августа 2024, 11:42

Фото: istock / Oleksiy Samsonov

В Одесской области в результате ракетного удар поражены склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Как утверждает Лебедев, «прилет» зафиксировали в селе Визирка, около порта и трассы, через которые в Одесскую область поступают вооружение и боеприпасы.

«Жители Южного, который в нескольких километрах, слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию "зерна"», — заявил он.
Местное подполье отмечает, что на протяжении последней недели в сторону складов в Визирке прибыло большое количество фур и военных грузовиков.

Ранее в Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» танка в Курской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#трассы
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#боеприпасы
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#новости
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Два украинских сотрудника газовой станции «Суджа» пропали без вести
13 августа 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Двое украинских сотрудников с газовой станции «Суджа» пропали без вести. Это произошло сразу после вторжения ВСУ в Курскую область.
Двое специалистов компании «Нафтогаз» продолжали спокойно трудиться на станции после февраля 2022 года, сообщает телеграм-канал Mash. Они жили в комнате, украшенной жовто-блакитным прапором, флагом США и прочими атрибутами Незалежной. Изначально украинцев на «Судже» было трое, но один из них после начала спецоперации предпочёл уехать домой.

Шестого августа, когда ВСУ начали атаку на Курскую область, один из снарядов пробил стену здания и разорвался как раз в комнате, где жили украинские специалисты. Их судьба пока остаётся неизвестной. На данный момент оба числятся пропавшими без вести.

ГИС «Суджа» — это единственная российская станция, через которую газ продолжает поступать в Евросоюз. После начала атаки ВСУ на Курскую область биржевая цена для европейских потребителей голубого топлива выросла до максимума с 1 декабря 2023 года.

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#курская область
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Алаудинов сообщил об остановке бесконтрольного передвижения ВСУ на Курском направлении
Алаудинов: бесконтрольное передвижение ВСУ на Курском направлении остановлено
13 августа 2024, 11:24

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бесконтрольное передвижение подразделений ВСУ на Курском направлении уже остановлено. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он подчеркнул, что после остановки бесконтрольного передвижения украинских войск, ВС РФ приступили к уничтожению военной техники и живой силы, которое длится уже третий день.

В настоящее время, по словам Алаудинова, командование ВСУ понимает, что у него не получилось реализовать запланированного блицкрига, то есть скоротечного манёвренного наступления.

Днём ранее командир «Ахмата» прокомментировал распространившиеся в сети сведения о взятии бойцов подразделения в украинский плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курское направление
#всу
#вс рф
#атака
#сво
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Военэксперт Литовкин: новое назначение стало вызовом для Дюмина
13 августа 2024, 11:24

Фото: сайт Кремля

Боевики ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Ситуация в регионе остается сложной.
В авторском Telegram-канале публицист Герман Садулаев, а также экс-боец ЧВК «Вагнер» в Telegram-канале Condottiero заявили, что президент России Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина координатором разгрома ВСУ в Курской области. Сведения подтвердил военкор ВГТРК Александр Сладков.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что у Дюмина есть все необходимое, чтобы справится с этой задачей.

«Для Алексея Дюмина это вызов, потому что его называют одним из кандидатов в президенты. Я думаю, что он постарается доказать свою компетентность в этих вопросах», — добавил он.

14 мая 2024 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. Сейчас он курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта, также является секретарем Государственного Совета РФ.

Что известно о Дюмине: биография, губернатор Тульской области, охранник и преемник Путина
Что известно о Дюмине: биография, губернатор Тульской области, охранник и преемник Путина

Ранее военэксперт Литовкин отмечал, что генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир. По его словам, у него есть полный набор и административных и командных возможностей для организации обороны Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#всу
#сво
#алексей дюмин
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«Он справится»: Военэксперт Литовкин о назначении Дюмина командующим СВО в Курской области
Военэксперт Литовкин: у Дюмина есть все для организации обороны Курской области
13 августа 2024, 10:30

Фото: сайт Кремля

Ситуация в Курской области остается сложной, ВСУ установили контроль над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что судьба примерно двух тысяч местных жителей неизвестна.
В сети появилась информация, что российский лидер назначил своего помощника Алексея Дюмина координатором разгрома ВСУ в Курской области. Об этом в авторском Телеграм-канале сообщил публицист Герман Садулаев, а также экс-боец ЧВК «Вагнер» в Телеграм-канале Condottiero. Сведенья подтвердил военкор ВГТРК Александр Сладков.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Литовкин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу. По его словам, генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир.

«Я думаю, что он может с этим справиться. Алексей Дюмин долгие годы служил в вооруженных силах, в охране президента, был заместителем министра обороны. Он занимал пост губернатора Тульской области. У него есть полный набор и административных и командных возможностей, для организации обороны Курской области и зачистки региона от проникших туда боевиков Бандеровской армии», — поделился своим мнением эксперт.
Путин поручил Дюмину курировать уничтожение ВСУ в Курской области
Путин поручил Дюмину курировать уничтожение ВСУ в Курской области

Напомним, что 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты, там сохраняется напряженная, но стабильная обстановка. Президент России объяснил действия ВСУ стремлением улучшить свои переговорные позиции. При этом глава государства отметил, что диалог с противником, который наносит хаотичные удары по мирным жителям, исключен.

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#всу
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#путин
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Бойцы ВСУ рассказали, как их взяли в плен в Курской области
Пленные ВСУ рассказали, что их взяли в плен в Курской области уже на второй день
13 августа 2024, 10:26

Фото: iStock/Olena_Z

Бойцы ВСУ, захваченные в плен в Курской области, на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, после чего их быстро взяли в плен. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.
Накануне стало известно, что ВС РФ взяли в плен штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из командиров этой бригады Эмиля Ишлукова по подозрению в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.

Взятые в плен военные рассказали, что зашли на территорию Курской области за сутки до своего пленения. По данным источника агенства, всего удалось захватить семь боевиков.

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#всу
#украина
#курская область
#военные
#вс рф
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Путин поручил Дюмину курировать уничтожение ВСУ в Курской области
Дюмин назначен Координатором контртеррористической операции в Курской области
13 августа 2024, 09:26

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ назначил своего помощника Алексея Дюмина координатором разгрома Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом в авторском Телеграм-канале проинформировал публицист Герман Садулаев, а также экс-боец ЧВК «Вагнер» в Телеграм-канале Condottiero. Сведенья подтвердил военкор ВГТРК Александр Сладков.
«Алексей Дюмин — командующий Северным направлением СВО. Это великолепно. И я это категорически приветствую», — написал Сладков в своем канале.
Военкор пояснил, что Дюмин является не только уважаемым среди военнослужащих генералом и доверенным лицом главы государства, но и отличным в прошлом губернатором, который учитывает интересы не только военных, но и гражданского населения.

Как утверждает Сладков, Дюмина наделят чрезвычайными полномочиями в Курской области. Официально сведенья о назначении Алексея Дюмина координатором Курской операции не подтверждены.

Напомним, утром 6 августа боевики ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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#курская область
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Стало известно, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой
Марочко: ВСУ используют автомобили скорой помощи для перевозки личного состава
13 августа 2024, 08:59

Фото: IStock/Motortion

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, случаи использования украинскими военными автомобилей скорой помощи для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов зафиксированы в районах населенных пунктов Невское, Терны и Серебрянка.

Марочко рассказал, что с помощью такой тактики боевики пытаются защититься от ударов беспилотников, пренебрегая международным гуманитарным правом.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ против подразделения «Ахмата» применили химическое оружие. Российские военные подверглись атаке сначала с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), а затем 155 снарядами, предположительно содержащими гексахлорэтан или другое токсичное вещество.

До этого во время эвакуации из села Куриловка в Суджанском районе Курской области боевик ВСУ застрелил 24-летнюю местную жительницу, которая была беременна. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Её супруг, который находился в другой машине, выжил.

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Рогов: Киевские власти вывозят оборудование заводов Запорожья на запад Украины
13 августа 2024, 08:10

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Киев активно вывозит оборудование и технику с заводов, расположенных в Запорожье, в западные регионы Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он также добавил, что украинские власти пытаются вывезти на запад страны и рабочие коллективы промышленных предприятий Запорожья, расположенных в подконтрольных Киеву районах. Работникам в ультимативной форме предлагается уволиться или перебраться в западные регионы вслед за перевезённым оборудованием. Причём люди не имеют возможности нормально обустроиться на новом месте, а цены на аренду жилья там запредельные, подчеркнул Рогов.

Запорожская область стала частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты. В настоящее время около 70% территории региона находится под контролем РФ.

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