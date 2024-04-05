Украина ввела санкции против семи физических лиц и 86 организаций из России

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении семи физических лиц, среди которых граждане Украины, РФ, Румынии и Израиля, а также 86 российских организаций. Указ опубликован на официальном сайте Зеленского.
Напомним, 2 апреля Южная Корея ввела санкции против двух российских организаций и двух граждан России, которые, по мнению властей, связаны с ядерной и ракетной программами КНДР. Ограничения ввели против главы ООО «Интеллект» Сергея Козлова и главы ООО «Содействие» Александра Панфилова.
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