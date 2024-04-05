Вашингтон относится к конфликту на Украине только как к «ресурсной базе». Так посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал призывы США к Киеву перестать атаковать НПЗ РФ из опасений роста цен на нефть.