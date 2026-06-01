«Вырастили чудовище»: Милонов оценил статью об украинской школе, где учат убивать русских
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал идеологические установки на Украине. Своё мнение он высказал, комментируя материал британского издания The Sunday Telegraph о киевской школе, где детей учат убивать русских.
По словам парламентария в беседе с NEWS.ru, на Украине насаждается «абсолютный фашизм и глубинная, почти бытовая ненависть к России». Милонов подчеркнул, что, с его точки зрения, эту ненависть не нужно прививать извне — она существует внутри системы. Депутат также заявил, что на Украине детей «с малых лет пичкают чудовищной информацией», а Запад этому потворствует.
Кроме того, Милонов высказал мнение, что милосердие и благотворительность не являются характерными чертами для украинцев. Он согласен, что британские коллеги общими усилиями «вырастили чудовище».
Ранее The Sunday Telegraph опубликовала репортаж из школы в Киеве. У него был заголовок: «Киевские дети никогда бы не застрелили животное… но они бы убили русских».
