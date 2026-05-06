В МИД РФ заявили, что Украина ответит за усиление ударов по городам России

06 мая 2026, 11:43

Мирошник: Украина ответит за атаки по мирному населению РФ

Фото: iStock/Alex Kochev

Россия открыта к переговорному процессу по Украине, однако это не отменяет ответственности Киева за военные преступления против мирного населения РФ. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.





Он подчеркнул, что украинская сторона открыто демонстрирует отказ от мирного решения конфликта на словах и на деле. Тем временем Россия выступает за сохранения переговорного процесса.





«Мы всегда открыты для того, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и достичь тех целей, которые мы ставили. В частности, политико-дипломатическим путем. Открытость Москвы к переговорному процессу и дипломатическому решению конфликта не отменяет позицию России о том, что за совершаемые преступления Украина понесет ответственность», — заявил Мирошник «Газете.Ru».