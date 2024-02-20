Министр Фёдоров: Отключение терминалов Starlink станет настоящей катастрофой для ВСУ

Фото: iStock/AdrianHancu
Терминалы спутниковой связи Starlink играют ключевую роль в обеспечении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой, хотя украинская армия пользуется и другими системами связи. Об этом в интервью украинскому изданию «Общественное. Новости» сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Что касается базовой нашей инфраструктуры по всей линии фронта со Starlink, то, конечно, они [терминалы] остаются ключевыми игроками», — сказал министр.В то же время Федоров отметил, что для выполнения определенных боевых задач, например на море, Украина применяет другие системы связи, в том числе специальную военную спутниковую связь и системы от других компаний.
Ранее российские специалисты в области радиоэлектронной борьбы смогли парализовать работу терминалов Starlink в районе Авдеевки. По их словам, в районе Авдеевки отсутствовал сигнал в радиусе 12 километров. При этом, потерю связи подтверждали и сами украинцы, публикуя скриншоты со своих устройств. Отмечается, что качество сигнала в этом районе становилось всё хуже и хуже на протяжении последних двух месяцев, а теперь связь пропала окончательно. В результате приходилось передавать сообщения едва ли не пешими курьерами.
Эксперты указывают, что российские военные не нарушат никаких правил ведения войны, если будут уничтожать спутники Starlink, которые ВСУ используют для наведения и атак дронов. Это не означает, что спутники станут постоянной целью для Вооруженных сил РФ, но они потенциально могут быть таковыми.
Как пишет издание британское издание The Telegraph со ссылкой на экспертов, коммерческие космические спутники не подпадают под действие Женевской конвенции. Поэтому они могут стать законной целью для одной из сторон, если другая сторона, в данном случае Украина, использует подобные устройства в военных целях.
Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. В какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения.
Читайте также:
Украинские терминалы Starlink парализованы в районе Авдеевки
Telegraph: Помогающие ВСУ спутники Starlink могут стать законной целью для ВС РФ
СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может
Артем Путинцев